A Gavardo l’ambulatorio di stomia intestinale

(red.) ASST Garda ha attivato, a partire dal mese di febbraio, presso il presidio ospedaliero di Gavardo, l’Ambulatorio per pazienti portatori di stomia intestinale con l’obiettivo di garantire un percorso di cure completo e un corretto piano assistenziale che faciliti il graduale ritorno alle normali attività favorendo così il benessere e il reinserimento nella vita familiare, sociale e lavorativa.

Il nuovo ambulatorio è dedicato a pazienti che per la loro particolare condizione, temporanea o definitiva, necessitano di assistenza qualificata e specialistica ed è garantito da medici e infermiere stoma-terapiste in grado di fornire tutte le informazioni sull’utilizzo di questi particolari dispositivi.

È gestito dai medici Sergio Alba, Luca Turati e dalle infermiere Enrica Franceschini e Daiana Dalò del Reparto di Chirurgia, diretto da Ruben Carlo Balzarotti Canger, che hanno acquisito particolare esperienza, formazione e addestramento specifico nell’approccio al paziente con stomia.

“Per una ASST è fondamentale offrire ai propri pazienti percorsi di presa in carico per la fase successiva all’intervento acuto. L’attivazione di un ambulatorio per gli stomizzati evidenzia una sensibilità rilevante per questa tipologia di pazienti che, in assenza di un supporto dedicato, potrebbero dover ricorrere al Pronto Soccorso con disagio per loro stessi e causando, nella

maggior parte dei casi, accessi non appropriati. Questa iniziativa si inserisce appieno nell’ambito del rafforzamento dei percorsi Ospedale-Territorio previsti dalla nuova legge di riforma del Servizio Sanitario Regionale” dichiara il Direttore Generale Dott. Mario Alparone.

La presa in carico del paziente sottoposto a intervento chirurgico nel Reparto di Chirurgia di Gavardo avviene tramite appuntamento fissato direttamente dall’infermiere referente all’atto della dimissione.

Il paziente operato presso altra struttura può accedere prenotando al CUP aziendale (030.9037555) con impegnativa del Medico di Medicina Generale o altro Medico Specialista che riporti la specifica dicitura “medicazione avanzata”. L’ambulatorio è attivo ogni giovedì dalle ore 13,30 alle 15,30.

In Italia ci sono oltre 75.000 persone portatrici di stomia (lo 0,14% della popolazione) e circa 18.000 interventi chirurgici all’anno rendono necessaria una stomia. Rapportando il dato alla provincia di Brescia si stima che le persone coinvolte siano poco meno di 1.000.

Numerosi studi scientifici hanno evidenziato gli impatti positivi di un’assistenza specializzata sulla qualità di vita delle persone.