Sabato al Grande storie di avvelenatrici con Maria Giuseppina Muzzarelli

(red.) Prosegue il ciclo delle Lezioni di Storia realizzate dalla Fondazione Teatro Grande in collaborazione con Editori Laterza. Per il secondo appuntamento, in calendario sabato 5 marzo alle ore 11.00, la Sala Grande ospiterà nuovamente Maria Giuseppina Muzzarelli (nella foto) che nel 2021 presentò l’interessante Lezione attorno alla figura di Caterina da Siena. Con l’incontro di sabato il pubblico indagherà il conflitto tra donne e uomini nel corso della storia attraverso la misteriosa biografia di una vera e propria omicida vissuta nel XVIII secolo.

Venia, Venus, Venenum: Storie di avvelenatrici è il titolo scelto per la Lezione che trae ispirazione dal processo contro Giovanna Bonanno, una vedova accusata di vivere vendendo veleno alle malmaritate perché potessero somministrarlo agli uomini attraverso gustose pietanze. Il fatto si svolse a Palermo alla fine del Settecento ma la storia, forse poco nota, delle avvelenatrici inizia molto prima. La storica Maria Giuseppina Muzzarelli accompagnerà la platea di uditori alla scoperta degli aspetti più feroci del ruolo femminile nella società che attraverso le epoche è stato spesso connotato con l’accusa di stregoneria.

Come da tradizione la Lezione vedrà sul palcoscenico anche l’attrice Elena Vanni che integrerà gli interventi della docente con le suggestive letture a corollario.

Maria Giuseppina Muzzarelli insegna Storia medievale, Storia delle città e Storia e patrimonio culturale della moda all’Università di Bologna. Si occupa di storia della mentalità e della società.

I biglietti per le Lezioni di Storia (euro 8,00) sono acquistabili alla biglietteria del Teatro e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto inoltre un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. Ricordiamo che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente.

Si ricordano gli orari di apertura della biglietteria: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la biglietteria sarà aperta dalle ore 10.00 fino all’orario di inizio spettacolo. Obbligo di Green Pass rafforzato e della mascherina FFP2.