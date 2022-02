Giustizia riparativa, un ciclo di incontri alla Casa della Memoria

(red.) Da marzo a giugno si svolgerà un ciclo di incontri riguardante la “giustizia riparativa e la comunità”, organizzato da “Casa della memoria” in collaborazione con le Università deg​​li Studi di Brescia, e Cattolica, la Camera Penale, l’Associazione Nazionale Magistrati, l’Ufficio scolastico provinciale e il CTB.

Verrà approfondito il compito della Giustizia riparativa intesa come esercizio di mediazione e coinvolgimento degli attori (vittime e colpevoli) per ristabilire un equilibrio sociale rotto da un reato che provoca danni alla persona.

Il calendario prevede otto incontri pomeridiani ed una serata durante la quale sarà proiettato il film “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo che ha come soggetto il carcere, la vita e l’umanità dei detenuti.

La presenza agli incontri è garantita solamente tramite previa prenotazione scrivendo una mail all’indirizzo casamemoria@libero.it e vigerà l’obbligo di certificazione verde rafforzata (Super Green Pass).

Sarà possibile assistere agli incontri in modalità a distanza attraverso le piattaforme YouTube, Facebook e dal sito internet https://www.centroteatralebresciano.it