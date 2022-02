Giovane pusher fermato con l’hashish, la nonna: “Lo fumo io”

(red.) Cosa non farebbe una nonna per il proprio nipote, soprattutto se questo si infila in un guaio? Direbbe al giudice che l’hashish di cui era stato trovato in possesso il ragazzo era per lei, che lo utilizzava per svago ma anche come antidolorifico.

Una difesa che, però, non ha convinto il tribunale di Brescia che ha disposto i domiciliari per il giovane pusher. E dove? proprio a casa della anziana donna.

L’episodio è avvenuto lunedì pomeriggio quando una coppia di minorenni è stata notata dagli agenti della Polizia Locale di Brescia aggirarsi con fare sospetto nella zona del centro città, in piazzetta Bruno Boni. I due giovanissimi hanno quindi tentato la fuga ma mentre uno due due è riuscito a sottrarsi al controllo, l’altro è stato fermato a breve distanza, con addosso 50 grammi di sostanza stupefacente, tipo hashish.

Il ragazzo ha riferito di abitare presso la nonna e nell’appartamento della parente gli agenti trovano altri 5 grammi di fumo e uno spinello parzialmente consumato. Nulla, invece, nell’abitazione dei genitori. Sul cellulare del giovane moltissimi contatti di clienti attraverso la chat di Telegram. Da qui la decisione del giudice di disporre gli arresti domiciliari a casa della nonna.