Scomparsa dell’on. Giovanni Bruni, il cordoglio del Comune di Brescia

(red.) Cordoglio del sindaco Emilio Del Bono e della Giunta comunale per la morte del senatore Giovanni Bruni, Giovanni Bruni, che si è spento nella mercoledì 9 febbraio alla Poliambulanza di Brescia.

Nato a Chiari il 18 marzo 1938, Bruni è stato primario e senatore della Repubblica. Eletto per la prima volta in Senato nel 1996, è stato vicepresidente della commissione permanente Igiene e sanità (dal 1996 al 2001) e anche membro della commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema sanitario (dal 1997 al 2001).

“Professionista stimato e capace, ha servito il suo territorio sia da medico che nelle vesti di senatore. Ai famigliari e agli amici del senatore Bruni vanno le mie più sentite condoglianze insieme a quelle di tutta la Giunta comunale”, ha dichiarato il sindaco Emilio Del Bono.