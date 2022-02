Plis di Brescia: “I consigli di quartiere non sono organi di partito”

(red.) “La giunta comunale tratta i consigli di quartiere come organi di partito, dicendo ai presidenti di soprassedere alla firma di adesione al Comitato per la realizzazione del parco regionale delle Colline dell’agrofluviale di Brescia. Con una mail inviata ieri sera (mercoledì, ndr.) dall’assessore Cantoni si invitano i presidenti ad attendere il percorso proposto dal Comune. Non può essere la giunta comunale a dire ai presidenti dei Cdq cosa possono fare. Si tratta di organi di rappresentanza indipendenti che devono agire secondo il bene della zona che rappresentano e nell’interesse dei cittadini”.

Lo dichiarano in una nota il capogruppo della Lega di Brescia in Consiglio comunale, Massimo Tacconi, e il consigliere Davide Giori.

“È curioso notare come i Consigli di quartiere non siano stati minimamente considerati durante questi anni e ora si prometta loro un coinvolgimento su questa tematica. Riteniamo”, aggiungono i consiglieri dell’opposizione in Loggia, “sia una mancanza di rispetto anche nei confronti del comitato promotore, che ha già fornito tutti gli elementi necessari per una scelta consapevole. Istituire un parco regionale a Brescia è assolutamente necessario per alzare il livello di tutela delle aree verdi che circondano la città e della Maddalena. Un progetto che va al di là del colore politico e che vede ancora una volta Brescia un passo indietro rispetto a Bergamo e Milano”.