Autostrada della Valtrompia, il vice-ministro Morelli visita il cantiere

(red.) “Siamo felici che il Viceministro Morelli sia venuto in Val Trompia per supervisionare i cantieri della bretella autostradale ed incontrare i rappresentanti istituzionali del territorio. Uno sguardo attento da parte del Governo è certamente incoraggiante per la realizzazione dell’opera e l’incontro avvenuto oggi anche con l’ad del gruppo Salini ed il responsabile regionale di Anas ha permesso di fare il punto sulla situazione, che contiamo potrà procedere secondo i programmi”. Queste le dichiarazioni dei parlamentari valtrumplini della Lega, il senatore Stefano Borghesi ed il deputato Matteo Micheli.

“Quando un rappresentante di Governo viene in visita sul territorio non si può che essere contenti, l’ascolto è un’attività fondamentale della politica e siamo felici che il Viceministro Morelli abbia voluto raccogliere le nostre istanze. Bene che la realizzazione della bretella autostradale sia in corso ma c’è bisogno di un’accelerata, di un cambio di passo che può essere determinante anche nell’ottica di ridurre i disagi ai cittadini”. Così i sindaci Agostino Damioli e Josehf Facchini, direttamente coinvolti nella realizzazione poiché sui loro territori insistono cantieri aperti.

“La visita del Viceministro Morelli è certamente un segnale importante di attenzione da parte del Governo ed è servita a tutti per fare un quadro chiaro di come stanno le cose. Abbiamo ricordato al Viceministro l’importanza che la Valle Trompia rivesta per l’intera economia della provincia di Brescia, con oltre 32 mila addetti e circa 6 miliardi di fatturato da parte delle nostre attività produttive, ed è positivo che abbia raccolto le nostre considerazioni”. Lo ha ribadito il Consigliere provinciale della Lega e cittadino valtrumplino, Giacomo Zobbio.