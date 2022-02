Dalla Spagna con 247 kg di hashish: in manette un 23enne

(red.) Sono 247 i chilogrammi di hashish proveniente dalla Spagna suddivisa in 31 pacchi contenenti 2321 panetti pronti per essere immessi sul mercato per un valore complessivo di almeno 1 milione e 482 mila euro trovati a bordo di un’auto nel corso di un controllo stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 2 febbraio, dagli uomini della Polizia Stradale di Chiari (Brescia) sulla Sp 472 nei pressi del casello A35 di Treviglio.

A finire in manette con l’accusa di detenzione e trasporto a fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente è un 23enne di origini marocchine, ma residente in Spagna.

Intorno alle 11,00 una pattuglia del Distaccamento di Chiari procedeva al controllo di una Opel Astra che viaggiava sulla SP472 e si apprestava ad immettersi in A35. L’autovettura mostrava un evidente sovraccarico posteriore e numerosi sacchi presenti sia nel portabagagli, sia adagiati sui sedili. Subito i poliziotti, durante la fase di controllo documentale, notavano un forte odore di cannabinoidi provenire dall’abitacolo e l’eccessivo stato di agitazione del conducente.

Alla richiesta di chiarimenti sul contenuto dei sacchi, il 23enne ha dichiarato di non sapere cosa ci fosse all’interno. Avendo quindi il sospetto che si trattasse di sostanze stupefacenti, gli operatori di polizia hanno ispezionato. Gli agenti hanno potuto poi appurare che di trattava di hashish.

Non potendo procedere ad un controllo accurato su strada, gli agenti hanno quindi scortato l’Opel Astra presso il Distaccamento di Chiari, dove è stata effettuata una prima analisi speditiva mediante narcotest che ha confermato la positività alla sostanza stupefacente del tipo hashish.

Per il conducente è scattato l’immediato arresto ed il trasferimento presso la casa circondariale di Bergamo, la merce è stata posta sotto sequestro così come l’autovettura e lo smartphone del 23enne, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la prosecuzione dell’indagine.