Musei del Garda: “Abbonarsi conviene!”

(red.) Prosegue a febbraio l’iniziativa “Abbonarsi conviene!”, dedicata ai Musei bresciani del Garda: Castello Scaligero, Grotte di Catullo e Villa Romana di Desenzano del Garda.

Al fine di garantire la prosecuzione in piena sicurezza del semestrale calendario di iniziative culturali destinate a tutte le fasce d’età e dedicate ad aspetti meno conosciuti del nostro patrimonio, gli appuntamenti di febbraio si svolgeranno in forma digitale.

Il primo incontro proposto sarà, il 12 febbraio alle 15.30. “Chi era Catullo?”, un focus a cura della docente Sabina Fadabini sulla figura del poeta che dal Rinascimento viene associata alla villa sirmionese.

Seguirà, il 19 febbraio alle 15.30, l’appuntamento dedicato al Castello Scaligero “Giochi medievali”, un approfondimento sul tema insieme ad Alessandro Morandini.

L’ultimo incontro del mese sarà “3D e dintorni”, il 26 febbraio alle 15,30: un racconto su come si ricostruisce un’area archeologica a partire dai dati certi. Saranno illustrati tecniche, novità ed esempi dalla Villa Romana, a cura di Carraro Lab – Innovation Design.

La partecipazione alle attività da remoto è gratuita previa iscrizione obbligatoria all’indirizzo drm-lom.didattica@beniculturali.it. Agli iscritti verrà fornito il link per il collegamento.

L’Abbonamento 3 Musei del Garda consente l’accesso illimitato ai tre siti museali e alle loro attività per un anno a partire dalla data di acquisto. Sarà dunque possibile provare online le nostre iniziative del sabato e abbonarsi.

Per informazioni rivolgersi a drm-lom.didattica@beniculturali.it