Energia, Salvini (Lega): “Aziende in ginocchio, ci aspettiamo altri interventi dal premier”

(red.) “Dalla Lombardia all’Umbria, il caro bollette mette in ginocchio interi settori. Una torneria di Lumezzane, a Brescia, pagava 14.260 euro di bollette nel novembre 2020, lievitati a 36mila nel dicembre 2021. Un salasso che mette a rischio le forniture, anche perché l’azienda in questione sforna oltre 500mila pezzi al giorno ed è una realtà storica che dal 1985 è nota per la qualità di minuterie e raccorderie di precisione in leghe diverse.

Brutte notizie anche dall’Umbria, dove il presidente di Cna Dario Costantini lancia l’allarme per le difficoltà del distretto ceramico: il caro bollette rischia di essere un colpo mortale”.

“Continuiamo e continueremo a dare voce a famiglie, artigiani e imprese. Il caro energia pesa per almeno 30 miliardi, siamo sicuri che il premier Draghi e tutto il governo siano consapevoli della gravità della situazione e ci aspettiamo altri interventi concreti. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza nazionale” dice il leader della Lega Matteo Salvini.