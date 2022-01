“No alle armi nucleari”: le iniziative per il 22 gennaio

(red.) In occasione del 22 gennaio 2022, primo anniversario dell’entrata in vigore del Trattato Onu per la proibizione delle armi nucleari, la Rete Italiana Pace e Disarmo, ha organizzato una serie di appuntamenti “per ricordare questa importante data e, soprattutto, per sollecitare, ancora ed ostinatamente, lo Stato Italiano a ratificare questo importante documento dell’Onu, che vede 86 Stati firmatari e 59 Stati che hanno già hanno ratificato il Trattato”, come informa una nota.

“In provincia di Brescia”, prosegue il comunicato, “sono 56 gli enti (52 comuni, 2 unioni di comuni, 1 comunità montana e la Provincia) che hanno approvato delibere di adesione alla Campagna Italia Ripensaci (recentemente si è costituito il Coordinamento degli enti locali per la pace e la cooperazione internazionale). A questi si aggiungono 167 tra associazioni, gruppi, movimenti, parrocchie ed oltre 7.700 cittadini del territorio bresciano. Un movimento di base che, dal basso, chiede al nostro Stato di ratificare il Trattato per la proibizione delle armi nucleari. E ciò, in una provincia che ‘ospita’ almeno 20 ordigni bellici nucleari presso la base di Ghedi”.

“Il coordinamento bresciano della Campagna Italia Ripensaci”, si legge ancora nel documento, “da tempo è promotore di iniziative volte appunto a sostenere la richiesta di ratifica del Trattato (presidi presso la base militare di Ghedi, le lettere inoltrate ai comandanti di tale base che si sono succeduti nel tempo, al Prefetto di Brescia ed alle comunità civili e religiose locali). Anche in questa occasione dell’anniversario della entrata i vigore del Tpnw Brescia parteciperà alle iniziative indette dalla Rete Italiana Pace e Disarmo (canali YouTube e Facebook), previste per i giorni 21 e 22 gennaio”. Ecco il programma.

Venerdì 21 gennaio 2022 ore 17.00 – “La forza del Trattato Tpnw”. Webinar di approfondimento sull’impatto positivo del Trattato di proibizione delle armi nucleari nell’ambito del disinvestimento dalla produzione degli armamenti nucleari e dal mantenimento dei relativi arsenali mantenimento dei relativi arsenali.

Sabato 22 gennaio 2022 ore 12.30 – “Buon compleanno Trattato”. Collegamenti da tutta Italia con associazioni, enti Locali, gruppi territoriali, attivisti che si impegnano per il disarmo nucleare. In questa occasione è previsto anche uno specifico collegamento da Brescia, dalla sede della Amministrazione Provinciale, per ribadire, in particolare, la necessità di azioni e sollecitazioni che partano dal basso, dalle comunità locali. “Siamo infatti fermamente convinti”, ribadiscono i promotori, “che – soprattutto in questi tempi di pandemia in cui il divario tra ricchi e poveri è acuito – l’umanità abbia bisogno di una altra difesa, di giustizia sociale, di salvaguardia di ambiente e territorio, anziché di armi sempre più sofisticate e men che meno di armi atomiche”.

Sabato 22 gennaio 2022 ore 17.00 – “Generazione disarmo”. Trasmissione realizzata con l’obiettivo di dare voce ai giovani che si confronteranno su come il disarmo nucleare sia un tema centrale nell’attualità di oggi.

Sabato 22 gennaio 2022 ore 12,30 – L’Ufficio diocesano per l’Impegno sociale ha proposto alle parrocchie di suonare le campane alle 12,30 “per esprimere la gioia e il ringraziamento per l’entrata in vigore del Trattato e al tempo stesso l’invito ad essere insieme artigiani di pace e a continuare a dire ‘Italia ripensaci’, chiedendo anche al nostro governo di sottoscrivere il Trattato”.

Nel prossimo mese di marzo 2022 si terrà a Vienna la prima Conferenza degli Stati parti del Tpnw. Primo obiettivo, per il 2022, dei sostenitori della Campagna Italia Ripensaci è infatti che l’Italia partecipi alla Conferenza con una propria rappresentanza ufficiale, in qualità di Stato osservatore, come faranno la Norvegia e la Germania, entrambi Stati appartenenti alla Nato. In concomitanza con la Conferenza di Vienna verranno organizzate iniziative di informazione e sensibilizzazione anche sul territorio bresciano.