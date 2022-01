Armò la mano del nipote 13enne, alla sbarra lo zio

(red.) Rinviato a giudizio Antonio Di Sanzo, il 27enne di Montichiari (Brescia) accusato dalla Procura di avere armato la mano del nipote 13enne, incaricandolo di vendicare il rivale in amore.

Il minorenne, secondo quanto ricostruito, sparò con una calibro 22 al 31enne Manuel Poffa, causandogli una ferita alla spalla. L’agguato avvenne nella zona dei Chiarini il 20 aprile del 2021. La vittima, che si è costituita parte civile nel processo, venne ricoverata in ospedale in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita.

La difesa del 27enne ha chiesto il non luogo a procedere, richiesta respinta dalla procura che ha fissato il processo per il prossimo 17 febbraio.