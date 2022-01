Temù, Silvia e Paola ricoverate in Psichiatria prima dell’arresto

(red.) Silvia e Paola Zani ricoverate in Psichiatria prima di essere arrestate, lo scorso 24 settembre, per l’omicidio della madre, Laura Ziliani, trovata morta a tre mesi dalla denuncia di scomparsa durante una (presunta) passeggiata in montagna a Temù, nel Bresciano.

La notizia del loro ricovero, in due strutture differenti, Silvia al Civile di Brescia e Paola a Montichiari, è emersa nel corso della trasmissione “La vita in diretta”. I due ricoveri sarebbero stati effettuati lo stesso giorno, con l’arrivo delle ambulanze in via Galvani 4, all’indirizzo in cui le due ragazze vivevano insieme, in città.

Silvia sarebbe rimasta ricoverata per una settimana, Paola per due.

Perchè le due sorelle, poi arrestate con Mirto Milani, fidanzato di Silvia, la più grande, si sono fatte ricoverare? Si tratta di una situazione di salute reale oppure, dato che all’epoca erano già sotto la lente della Procura che aveva raccolto elementi sufficienti per iscriverle nel registro degli indagati, di una strategia finalizzata ad alleggerire eventualmente la propria posizione?

E Mirto Milani dov’era in quel periodo? Tutti interrogativi che si uniscono ai risultati che man mano vengono acquisiti nel corso delle indagini sulla morte della ex vigilessa 55enne, e che dovrebbero concludersi tra un paio di mesi.

Tante le novità emerse, ad esempio, dalla relazione finale dell’autopsia sul corpo della donna, secondo la quale Laura sarebbe stata prima stordita con psicofarmaci e poi soffocata quando non era più in grado di reagire. Quindi il corpo, con addosso solo la biancheria intima, sarebbe stato trasportato e poi sepolto nel medesimo luogo in cui 90 giorni dopo, un bambino che passeggiava in bicicletta con i genitori, lo ha trovato, accanto alle sponde dell’Oglio, esondato qualche giorno prima.

Il cadavere, in buono stato di conservazione nonostante fossero passati tre mesi, non presentava segni legati all’azione di animali selvatici, nè degli eventi atmosferici. Inoltre, è emerso che il piede destro di Laura era corificato, un fenomeno naturale, simile alla mummificazione, che tende a verificarsi nei cadaveri chiusi in casse di zinco o piombo ermeticamente chiuse, a causa della carenza di ossigeno che rallenta la putrefazione. La salma, dunque, potrebbe essere rimasta in una sorta di “sacca” naturale che ne ha rallentato la decomposizione.

Per il medico legale che ha effettuato l’esame autoptico, il corpo sarebbe stato sepolto sotto terra e sabbia, rimanendo nello stesso posto in cui poi la piena del fiume lo ha fatto emergere.

Gli inquirenti vogliono svolgere ulteriori accertamenti di natura idrogeologica, prima di decretare la chiusura delle indagini e di riconsegnare la salma ai famigliari per le esequie.

Ai Ris di Parma è stato invece affidato il compito di accertare se le scarpe rinvenute (e secondo la Procura artatamente collocate dal “trio criminale” per depistare le indagini) in due punti diversi e i jeans trovati in momenti differenti appartengano realmente a Laura e se vi siano presenti eventuali tracce. Il cadavere della ex vigilessa è stato infatti trovato senza abiti, ma solamente con la biancheria intima addosso.

Un altro giallo nel giallo è quello relativo alla presunta “prova generale” del delitto che i tre arrestati avrebbero messo in atto qualche mese prima dell’omicidio.

Attorno alla metà dell’aprile scorso, Laura, dopo avere bevuto una tisana, rimase stordita per diverse ore. A testimoniarlo il compagno della donna, rimasta vedova nel 2012 dopo che il marito morì tragicamente in un incidente in montagna, travolto da una valanga, il quale ha riferito agli inquirenti che, tra il 17 ed il 18 aprile, cercò ripetutamente di mettersi in contatto con Laura la quale, però, per diverse ore, non rispose nè alle sue chiamate, nè ai suoi messaggi. Quando lo fece gli riferì di avere dormito a lungo, scrivendo messaggi pieni di errori, fatto insolito per lei, come ha riferito il compagno, di solito molto precisa.

Anche nel pomeriggio la donna non si era fatta sentire e, successivamente, gli aveva spiegato che, dopo la cena con le figlie e Mirto, le era stato detto che si era addormentata sul divano e che poi era stata trasportata a letto e di non sentirsi bene. Una situazione che si era protratta per tutto il 18 aprile, tanto che la 55enne, accusando ancora dei disturbi, non era ripartita per Brescia, non essendo in grado di mettersi alla guida dell’auto.

Una situazione di malessere che durò per un paio di giorni, al termine dei quali il compagno le consigliò di effettuare una visita specialistica, suggerimento che la Ziliani rifiutò, così come rigettò l’ipotesi, avanzata dall’uomo, che potesse essere stata avvelenata.