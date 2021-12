“Coltiviamo le competenze”: Confagricoltura Brescia lavora sul futuro

(red.) I giovani agricoltori e futuri dirigenti di Confagricoltura Brescia hanno coltivato le loro competenze. Nei giorni scorsi un nutrito gruppo di imprenditori agricoli under trenta hanno partecipato all’esperienza formativa “Coltiviamo le competenze”, organizzata da Confagricoltura Brescia per individuare e far crescere i futuri dirigenti dell’Unione provinciale agricoltori. È stata una due giorni di full immersion nella quale i partecipanti hanno potuto conoscere la realtà di Confagricoltura, la sua storia, i collaboratori, le varie articolazioni, le attività sindacali e i servizi. Numerosi i temi affrontati, anche usufruendo di collegamenti con la sede di Roma, a esempio col direttore organizzativo Luca Ginestrini, e con l’Anga nazionale e il Ceja (Consiglio giovani agricoltori europei), rispettivamente con i presidenti Francesco Mastrandrea e Diana Lenzi. L’iniziativa è stata promossa da Anga Brescia (Associazione giovani imprenditori agricoli), col presidente Giovanni Grazioli, e da Confagricoltura Brescia, col presidente Giovanni Garbelli, non solo per formare i dirigenti del domani, ma anche per continuare nel solco dell’esperienza formativa di questi anni.