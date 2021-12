Roncadelle, solidarietà, musica e avventure a Elnòs

(red.) A Elnòs Shopping tutto è pronto per le feste, con tante attività dedicate ad adulti e bambini.

Per il centro commerciale bresciano, dicembre continuerà a essere il mese della solidarietà. Fino al 24 dicembre, due Onlus si dedicheranno alla raccolta fondi e al servizio impacchettamento dei regali (con materiali eco-friendly, in collaborazione con Ikea) in Galleria: Guardia Nazionale Ambientale al piano terra vicino all’area Ikea/Dolz, e I Donatori del Sorriso Onlus al primo piano davanti a Primadonna.

Fino al 24 dicembre, continuerà anche l’iniziativa legata alle gift card. Elnòs Shopping, infatti, regalerà i 2 euro di attivazione di ciascuna gift card e, contemporaneamente, donerà 2 euro in cibo a realtà solidali del territorio bresciano.

Domenica 26 dicembre, dalle 16.30 alle 19.30, si terrà il concerto itinerante “Christmas On The Road” con il quartetto bresciano di tromboni formato da Stefano Belotti, Emanuele Quaranta, Alberto Pedretti e Fabio De Cataldo, insieme agli allievi della scuola di ottoni MasterBrass. I musicisti intratterranno il pubblico del meeting place di Roncadelle con i temi del repertorio natalizio tra classica, jazz e cinema.

In attesa della mostra “Geronimo Stilton Live Experience. Viaggio nel tempo” (geronimostiltonexperience.it) – che sarà visitabile alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 15 gennaio al 20 marzo 2022 – martedì 28 dicembre, presso il centro commerciale bresciano, si terrà un appuntamento speciale di anteprima con un esperto “Ranger del Tempo”, mandato da Geronimo Stilton in pelliccia e baffi, per reclutare e formare giovani coraggiosi e intraprendenti, pronti ad accompagnarlo nella sua prossima incredibile avventura tra dinosauri, geroglifici e isole del tesoro. L’evento, dedicato a tutti i bambini, si svolgerà dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 18, al primo piano presso lo Spazio Eventi.