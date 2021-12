Nuovo Eden, una arthouse internazionale nel cuore di Brescia

(red.) Si avvicina la fine dell’anno ed è tempo di bilanci e nuove prospettive per il Nuovo Eden, il cinema comunale gestito dalla Fondazione Brescia Musei, che da tredici anni soddisfa i cinefili bresciani e non solo, con un palinsesto di proposte che offrono a Brescia una straordinaria finestra del meglio della cinematografia italiana e internazionale.

Dopo il non facile periodo della pandemia che nel 2020 ha colpitofortemente anche il Nuovo Eden sia in termini di incassi, – 76% rispetto al 2019, sia in termini di affluenza di pubblico, -77%, la sala di via Nino Bixio ha finalmente riaperto le porte a settembre 2021 con una stagione che si prospetta come una scommessa per il cinema. Una scommessa che vede il cinema puntare sul ruolo centrale della sala come luogo unico e insostituibile per la visione dell’opera cinematografica, per l’esperienza emozionale che ne deriva, per la qualità della fruizione di immagini e suoni e per il ruolo culturale e sociale che ha nei confronti della comunità stessa.

Dal 16 settembre l’obiettivo è stato quindi quello di incrementare le proposte in cartellone e differenziarle, per intercettare nuovi pubblici e riconquistare coloro che negli anni avevano trovato nel Nuovo Eden un punto di riferimento, aumentando ulteriormente il focus sulla qualità della proposta, fortemente incentrata sul cinema autoriale. Il Nuovo Eden, da ormai qualche anno aperto 7 giorni su 7, ha così incrementato, ad oggi, del 20% le proposte rispetto al 2019, realizzando ben 48 proiezioni in più rispetto al programma di due anni fa (182 nel 2019 e 230 nel 2021): un profondo lavoro di riposizionamento, un trend in crescita anche in vista di Brescia e Bergamo, Capitali della Cultura 2023, che fa del Nuovo Eden la arthouse bresciana di respiro europeo, punto di riferimento del cinema d’autore a Brescia.

«Non è un monumento, eppure il Cinema Nuovo Eden può senz’altro definirsi un luogo del cuore – dichiara la Vicesindaco e Assessore alla Cultura Laura Castelletti. Attorno ad esso gravita un pubblico affezionato, che continua a crescere e ad ampliarsi, ma che soprattutto ritorna con assiduità. È allo stesso tempo un luogo di socialità e di intimità familiare. Il merito è tutto di chi, ogni giorno, con il proprio lavoro e la propria professionalità, sa creare un ambiente accogliente e una programmazione originale, sa dialogare con tanti soggetti della città e proporre assieme ad essi progetti inclusivi, partecipati e mai banali. È uno spazio prezioso di crescita culturale, fortemente identitario: un tassello fondamentale di quel comparto artistico e creativo che include anche Spazio Carme e BunkerVik».

«In un momento di continua fragilità e instabilità del settore cinematografico, la scelta di Fondazione Brescia Musei e dell’Amministrazione comunale di investire in modo convinto nel percorso di rilancio e sviluppo delle attività della sala d’essai cittadina e di sostenere un’idea di cinema non commerciale e di qualità, è segno di una visione illuminata che ci accompagnerà in una crescita globale, dove la cultura sarà sempre più al centro delle vite dei cittadini – afferma Stefano Karadjov, direttore della Fondazione Brescia Musei. La ripartenza post pandemica passa inevitabilmente anche da questo. Potenziamento dell’offerta cinematografica, nuove occasioni di scambio con gli autori, consolidamento della rete territoriale e nazionale, nuove proposte formative: sono queste alcune delle azioni che il cinema Nuovo Eden metterà in campo per coinvolgere sempre più un pubblico eterogeneo e culturalmente vivace».

«Di fronte ad una situazione di instabilità del settore e di difficoltà nella programmazione e completamente ribaltata da nuove forme di fruizione cinematografica, come Nuovo Eden non possiamo che ripensare completamente e in maniera costruttiva la nostra attività e la nostra proposta. In primo luogo consolidando collaborazioni preziose e prestigiose che stiamo sempre più sviluppando anche a livello nazionale – giusto in questi giorni abbiamo in programmazione i film del Trento Film festival e di Luso – Mostra itinerante del nuovo cinema portoghese – e in vista della Capitale della Cultura con Bergamo Film Meeting, Orlando Festival, FIC-Federazione Italiana Cinematografiche, per citarne alcuni. E poi puntando ancora di più sulla qualità, sui piccoli tesori nascosti e sul recupero del patrimonio cinematografico» conclude Chiara Boffelli, Nuovo Eden.

Tanti i progetti che hanno preso il via a settembre, che hanno offerto l’opportunità di nuove collaborazioni e sviluppo di reti, internazionali e sul territorio. Molti anche quelli che sono stati confermati, ma che comunque hanno avuto bisogno di essere ripensati e ridefiniti anche alla luce della nuova situazione e per accogliere il pubblico in un contesto di comfort e sicurezza.

Cinque per ora i festival con cui il Nuovo Eden ha stretto delle collaborazioni e che hanno dato vita a delle speciali finestre bresciane su progetti altrimenti difficilmente godibili dal pubblico di Brescia: Trento Film Festival, il primo e più antico festival cinematografico al mondo dedicato alla montagna; Torino Film Festival;Bergamo Film Meeting; Festival Orlando; Al cuore dei conflitti.

Sull’esempio delle raffinate sale d’essai sono le proiezioni della domenica mattina, che da settembre, una volta al mese propongono in replica un appuntamento con i grandi classici del cinema, con circa 200 partecipanti a oggi. A queste si aggiungono gli incontri con autori e le anteprime, ma anche il confronto con le associazioni cittadine crea per il Nuovo Eden occasioni per lo sviluppo di progetti in rete che arricchiscono l’offerta culturale cittadina.

Da settembre insieme a Librixia, la fiera del libro di Brescia sono stati organizzati quattro incontri – la presentazione della rivista «Cineforum» con Emanuela Martini, del libro “Architetture del desiderio. Céline Sciamma”, del volume “Nanni Moretti. Il cinema come cura”, e, a cura di Luca Manfredi del libro “Un friccico nel core” – che hanno visto una partecipazione di una media di 60 persone ad incontro. Insieme al Festival della Pace, invece, è stata curata una rassegna che, con quattro appuntamenti dedicati, ha offerto un’occasione di approfondimento sul grande schermo delle tematiche affrontate della kermesse.

Al CinemaEden è possibile ri-scoprire i grandi film che hanno fatto la storia del cinema, con i capolavori dal muto al cinema classico. Un’occasione unica per fruire dell’opera cinematografica sul grande schermo, analizzandone il linguaggio, lo stile e i generi, una proposta che riscuote un grande successo ed apprezzamento di pubblico.

Un altro fronte di proposte riguarda le collaborazioni internazionali. Il lavoro di ricerca e di progettazione che il Nuovo Eden ha condotto negli anni ha permesso alla sala della Fondazione Brescia Musei di inserirsi in molti circuiti professionali riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. Oltre ad Europa Cinemas, il primo network di sale cinematografiche che programmano principalmente opere europee la stagione 2021/22 ha visto la proposta di LUSO, la mostra itinerante del nuovo cinema portoghese che ha portato a Brescia alcuni dei film più significativi e apprezzati della nuova cinematografia lusitana, una delle aree produttive europee più interessanti del momento, in prima visione per la città ed in collaborazione con l’Associação Il Sorpasso e Arch Film, una casa di distribuzione indipendente italiana, insieme a Fundação Calouste Gulbenkian, ICA, Ambasciata del Portogallo a Roma e L’Instituto Camões.

C’è poi European Arthouse Cinema Day, un’iniziativa internazionale, organizzata dalla CICAE e le associazioni nazionali dell’esercizio d’essai, in collaborazione con Europa Cinemas, organizzata dagli esercenti cinematografici per promuovere il cinema europeo e implementare l’esperienza cinematografica in collaborazione con distributori, produttori e autori. Il 14 ottobre, 4 proiezioni per tutti dalla mattina alla sera.

Tra le altre iniziative anche l’ International Animation Day. Il 28 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale del Cinema di Animazione il Nuovo Eden propone una giornata di proiezioni speciali, dedicate proprio al genere cinematografico e rivolte non solo ad un pubblico bambino, ma anche adulto. Si aggiunge poi la collaborazione con la Cineteca di Bologna, una realtà d’eccellenza nel panorama cinematografico italiano, che si rinnova da anni e che consente la realizzazione della rassegna Il cinema ritrovato a Brescia. I grandi classici del cinema, restaurati, nuovamente protagonisti del grande schermo

Eden ha organizzato anche le “Colazioni con il critico”, incontri organizzati il sabato mattina alle 10 in cui un critico cinematografico approfondisce la filmografia di un autore. Tre le colazioni organizzate da settembre ad oggi, con una media di 75 presenze ciascuna: focus sulla cinematografia di Wong Kar-wai con Ilaria Feole, di Ryûsuke Hamaguchi con Roberto Manassero e di Tsai Mi Liang con Andrea Chimento.

Un progetto che sta a cuore è poi quello sui “Cinema scomparsi” che punta alla scoperta delle sale cinematografiche del passato. Ventiquattro i tour organizzati da giugno a settembre 2021, che hanno visto 332 entusiasti partecipanti e per il quale si sta già pensando allo sviluppo di una seconda fase che possa riprendere in primavera.

E poi il “Cinema per le scuole”, progetto del Nuovo Eden per le scuole di Brescia e provincia, di ogni ordine e grado, che quest’anno propone un nuovo format che guarda al contemporaneo con un’offerta flessibile che racchiude proiezioni, incontri, lezioni e laboratori. Tanti i film proposti che affrontano i temi attuali – la Storia, i diritti umani e la legalità, l’ambiente e la sostenibilità – che creano nuovi spazi per la scuola e nuovi strumenti in supporto alla didattica e che da settembre hanno coinvolto 1163 partecipanti, con 13 proiezioni realizzate. Sono già 24 quelle prenotate per il 2022, un segnale forte di ripartenza per la sala che arriva dal mondo della scuola.

E ancora : “Il cinema delle 15”, appuntamento con la rassegna pomeridiana, dedicato soprattutto agli over 65, organizzato da Nuovo Eden in collaborazione con Assessorato ai Servizi Sociali e alle Politiche per la Famiglia del Comune di Brescia e con Parrocchia di San Giovanni, Parrocchia di San Faustino, Associazione F. Balestrieri – Anziani in linea, Vivicittà Circolo Uisp, Centro Diurno Odorici e Centro Diurno Franchi. Da gennaio torna il duplice appuntamento, il lunedì e il martedì, una volta al mese, un’occasione per godere di piacevoli pellicole, in orari accessibili.

Non solo anziani ma anche “Al cinema con il bebè”, un progetto nato dalla collaborazione tra Fondazione Brescia Musei – Nuovo Eden e il consultorio Familiare Crescere insieme della Cooperativa Elefanti Volanti, per rispondere al bisogno dei neogenitori di continuare ad essere parte attiva di una comunità culturale, in un luogo che sia percepito come spazio unico per il benessere proprio e dei propri piccoli. Un’iniziativa che è cresciuta negli anni, e che vive oggi grazie soprattutto al passaparola dei protagonisti: tre gli appuntamenti in programma fino a fine anno con una media di 25 mamme e 25 bebè, i più piccoli spettatori in assoluto del Nuovo Eden.

Il Piccolo Eden è invece la proposta cinematografica dedicata al pubblico più giovane, curioso e appassionato, che offre una selezione di film di qualità e d’autore, fuori dai circuiti più mainstream per ampliare la proposta culturale destinata alle famiglie, con piccoli capolavori imperdibili e spesso introvabili. Un progetto che anche per l’edizione 2021/2022 vede rinnovata la collaborazione con il fondo Autisminsieme, così che tutte le proiezioni siano, attraverso volumi un po’ più bassi e luci adeguate al movimento in sala, Autism Friendly.