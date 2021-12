A Borgo Trento “Le Aole” e la forza dell’inclusione

(red.) Sabato 18 dicembre, nella la sala civica di via Pasquali 5 a Borgo Trento, si terrà la presentazione dell’Asd “Le Aole” e del progetto “Agriaole”.

L’appuntamento avrà inizio alle 14.30 con la presentazione alla città dell’associazione e della sinergia con il Consiglio di Quartiere.

Alle 16 in calendario la lettura/presentazione del libro per bambine e bambini appena pubblicato (e illustrato) da Antonella Bertolotti, dal titolo “Il bambino che guardava le nuvole”: un libro che insegna l’attenzione al mondo e la possibilità di essere felici.

Inoltre, l’associazione “Le Aole” illustrerà il progetto “Agriaole” che ha portato alla produzione di mirtilli, succhi, marmellate di cachi e birra, che verranno poi commercializzati.

Le Aole sono un’associazione sportiva sorta nel novembre 2020 con l’obiettivo di portare all’autonomia, all’integrazione e all’inclusione sociale e culturale persone con disabilità intellettiva. Il nome rimanda ai piccoli pesci d’acqua dolce che fanno del branco la loro forza e rappresenta l’associazione anche perché l’acqua è l’ambiente in cui si svolge la maggior parte dei suoi progetti.

“Da sempre ci impegniamo nel sociale e nel sostegno alle persone più fragili – sottolinea la presidentessa del Cdq Beatrice Nardo – il nostro aiuto da mesi privilegia anziani e giovani, con servizi di assistenza alimentare, consegna spesa e farmaci, sostegno allo studio e alla socialità. Fino ad ora non abbiamo indirizzato le nostre azioni a persone con disabilità e l’incontro con l’associazione Le Aole ci permette di estendere il nostro agire solidale. Borgo Trento fin dal 1800 è un quartiere inclusivo, in cui si esprime l’accoglienza verso chiunque ne condivida i valori e il Consiglio di Quartiere non può che essere pienamente in sintonia con il suo territorio. Incontrare Le Aole significa attivarsi, evitando ogni forma di pietismo, per fare conoscere il tema delle disabilità e le possibilità di vera integrazione sociale, che si sviluppa attraverso il raggiungimento dell’autonomia”.

“Borgo Trento da sempre è terreno fertile per la commercializzazione di produzioni artigianali, per prodotti particolari e di qualità. Non possiamo che vedere con favore la ricerca di autonomia anche attraverso la sostenibilità economica e la capacità delle Aole, con l’impegno dei propri disabili, di produrre prodotti artigianali derivanti dal nostro territorio”, conclude Nardo.

Per tutta il pomeriggio sarà quindi possibile conoscere i progetti Aole, i suoi prodotti, e sostenere l’associazione per i suoi, tanti, progetti futuri.