Covid, vaccino: al via le somministrazioni per la fascia 5-11 anni

(red.) Da questo giovedì, anche i bambini nella fascia d’età 5-11 anni potranno essere vaccinati contro il Covid 19.

Apripista nella somministrazione è stato il Lazio, dove le inoculazioni ai più piccoli sono iniziate mercoledì, mentre oggi iniziano anche in Lombardia e nel bresciano dove le prenotazioni sono state oltre 7mila (su una platea di vaccinabili di 76mila, tra Ats Brescia e Ats Montagna).

Per venire incontro alle esigenze dei bambini, gli hub si sono attrezzati :il siero utilizzato è il Comirnaty, prodotto da BioNTech/Pfizer. Si tratta dello stesso vaccino a mRNA che viene già usato nei ragazzi dai 12 anni e negli adulti, ma, nei bambini dai 5 agli 11 anni è previsto un dosaggio inferiore , un terzo, sulla dose completa.

Sono due le somministrazioni che verranno effettuate, a distanza di tre settimane.

Anche i bambini vaccinati verranno dotati di Green pass, utilizzabile però (dato che non è previsto l’obbligo per questa fascia d’età) solo nel caso di rientro dall’estero.

I vaccini sono stati consegnati a Brescia attraverso il servizio Dhl, con 10 voli notturni.

In via Morelli è stata attrezzata un’area ad hoc per i bambini, dotata di ampi spazi di attesa, di monitor e televisioni per intrattenere i più piccoli i quali, dopo la somministrazione, riceveranno un attestato di merito.

Questo giovedì Regione Lombardia ha organizzato un incontro, su Facebook per rispondere alle domande e ai dubbi sul vaccino per i bambini. La trasmissione “Stop ai dubbi – Gli esperti rispondono alle tue domande” è in diretta sul social dalle 17. All’evento partecipa anche Raffaele Badolato, direttore della Pediatria degli Spedali Civili di Brescia, presidente Società Italiana di Pediatria sezione Lombardia e docente della Statale.