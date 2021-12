Esine, uccise l’amico con la roncola: 10 anni anche in Appello

(red.) Confermata in Appello la sentenza di condanna a 10 anni per Bettino Puritani, il 54enne di Esine (Brescia) che, la notte tra l’1 e il 2 di giugno del 2020 uccise a colpi di roncola l’amico che stava ospitando, Vincenzo Arrigo, di 59 anni. L’accusa era di omicidio volontario.

Il delitto maturò in un contesto di degrado e dopo una lite tra i due coinquilini, pare per una sigaretta.

Arrigo era ospite di Puritani da circa 8 mesi: che lo aveva accolto dopo che l’uomo aveva dovuto abbandonare l’abitazione coniugale per una condanna per maltrattamenti nei confronti della moglie.

L’avvocato di Puritani ha chiesto la legittima difesa anche putativa e, in subordine, l’eccesso colposo di legittima difesa, il preterintenzionale e il minimo della pena.

Richieste che non sono state accolte, il tribunale di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado (con rito abbreviato e con le attenuanti) nei confronti di Puritani che ha sempre raccontato la propria versione dei fatti, ovvero che si era dovuto difendere dall’assalto di Arrigo che aveva, per primo, impugnato la roncola nel tentativo di colpirlo.

La vittima non era un nome nuovo alla giustizia: oltre alle vicende personali che lo avevano visto destinatario di una custodia cautelare in carcere per violenza domestica, era stato sentito come testimone nel corso dell’ultimo processo in Corte d’Appello a Milano sulla strage di piazza Loggia in cui erano stati condannati in via definitiva Maurizio Tramonte e Carlo Maria Maggi. Arrigo era stato testimone rivelando di aver condiviso dal 2003 la cella con l’ex fonte Tritone dei Servizi segreti, Tramonte. L’ex presunto agente gli aveva confidato di aver partecipato alla riunione per pianificare l’attentato e di non aver rivelato nulla di quel piano. E mostrando una foto al compagno di cella con cui si era fatto vedere in piazza Loggia quel 28 maggio del 1974. Quelle parole pronunciate nell’istituto di pena di Verziano, Arrigo le aveva rese pubbliche in tribunale portando alla condanna di Tramonte.