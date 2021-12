Brescia, petizione per la riforma della legge sulla cittadinanza

(red.) Continua la raccolta firme per la Petizione al sindaco e al consiglio comunale di Brescia “per i diritti di Cittadinanza, per attivare gli organi legislativi per la riforma della legge sulla cittadinanza, obsoleta e anacronistica, oggi vigente”.

Durante il Presidio antirazzista e antifascista di venerdì 10 dicembre in corso Zanardelli sarà possibile firmare la petizione, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani.

Lo riferisce il gruppo “Restiamo Umani Brescia” che dà appuntamento ai bresciani venerdì 10 dicembre in Zanardelli dalle 17,30 alle 19 con un presidio antirazzista.

“Tutti gli esseri umani”, si legge in una nota, “nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. La data è stata scelta per ricordare la proclamazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10 dicembre 1948.

Il Tema del 2021è l’uguaglianza. Ridurre le disuguaglianze, promuovere i diritti umani. I principi di uguaglianza e non discriminazione al centro dello sviluppo sostenibile: un’economia basata sui diritti umani per interrompere i cicli di povertà un nuovo contratto sociale, pari opportunità per i giovani,

invertire la disuguaglianza e l’ingiustizia nella disponibilità dei vaccini

promuovere il diritto a un ambiente sano e alla giustizia climatica

prevenire i conflitti e costruire resilienza attraverso l’uguaglianza, l’inclusione e i diritti umani.

Sabato 11 dicembre, invece, alle 11 davanti alla Prefettura in piazza Paolo VI, è indetto, dalle associazioni antirazziste e dei migranti, un incontro per parlare di “lotta per i permessi di soggiorno, sanatoria truffa e diritti negati con la presentazione della manifestazione”.