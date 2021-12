Ant, premio Eubiosia “Franco Pannuti” al Consorzio Grana Padano

(red.) Sono stati consegnati il 24 novembre scorso, nella sede nazionale di Fondazione Ant (Associazione nazionale tumori), i Premi Eubiosia “Franco Pannuti”, i riconoscimenti che la Fondazione dedica alle aziende e alle realtà che contribuiscono alla sua mission, rendendo possibile offrire ogni anno assistenza medico-specialistica domiciliare a 10mila persone malate di tumore e migliaia di visite di prevenzione oncologica ai cittadini.

Ad aggiudicarsi il Premio per la Fedeltà 2021 alla mission, anche il Consorzio Tutela Grana Padano, partner storico di ANT in Lombardia e prima azienda del territorio ad aderire alla call per l’acquisto di un nuovo Ambulatorio Mobile da dedicare ai progetti di prevenzione oncologica della Fondazione nell’area lombarda.

A partire dai primi mesi del 2020, infatti, per effetto della pandemia si è assistito a un allarmante allentamento delle buone pratiche della prevenzione: a causa dell’impatto che il Covid 19 ha avuto sul Sistema Sanitario Nazionale e del conseguente timore da parte della cittadinanza di frequentare ambulatori e ospedali, visite e controlli preventivi sono stati pesantemente ridotti e la ricaduta si vedrà, purtroppo, in un prossimo futuro.

Fondazione Ant, che dal 2004 è operativa sul fronte della prevenzione oncologica con visite gratuite e progetti di sensibilizzazione della cittadinanza, intende potenziare il proprio impegno in questo campo dotandosi di un terzo

Ambulatorio Mobile da affiancare a quelli già in possesso e da dedicare in particolare al Nord Italia e alla provincia di Brescia.

Il mezzo potrà consentire agli specialisti della Fondazione di raggiungere ogni angolo del territorio per offrire ai cittadini visite e controlli per diverse patologie oncologiche.

Il Consorzio Tutela Grana Padano ha immediatamente risposto all’appello lanciato dalla Fondazione garantendo un generoso contributo per il futuro acquisto dell’Ambulatorio Mobile. Grazie a questo gesto viene data continuità alla sinergia in atto da diversi anni con le Delegazioni lombarde che il Consorzio sostiene in diverse forme.