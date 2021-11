Truffa dell’energia, bresciani tra gli indagati

(red.) Una truffa nel settore dell’energia e dei carburanti ha generato il rincaro delle bollette. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di finanza di Aosta. Le Fiamme gialle hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Torino, nei confronti di 17 persone indagate per associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio.

Si tratta di un’operazione internazionale che, grazie al coordinamento dell’Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria – Eurojust, è stata sviluppata in stretta sinergia con le autorità tedesche con la costituzione di una squadra investigativa comune tra la Procura della Repubblica di Aosta e quella di Duisburg. Martedì mattina la Polizia Criminale di Duisburg ha eseguito, in parallelo alla Guardia di Finanza italiana, 5 arresti nei confronti di un italiano che vive in Svizzera e di 4 tedeschi, uno dei quali domiciliato nella provincia di Catania. Tutti rispondono dell’accusa di riciclaggio.

I soggetti indagati per attività di riciclaggio del denaro, tutti colpiti dalla misura della custodia cautelare in carcere, risiedono nelle province di Torino, Brescia, Napoli, Salerno, Foggia e Barletta-Andria-Trani; tra loro figurano anche un commercialista e un dipendente di un istituto bancario mentre altri due corrieri di denaro contante, anch’essi arrestati per riciclaggio, percepivano il Reddito di Cittadinanza.

Insieme agli arresti sono state eseguite decine di perquisizioni e sequestri di conti correnti, disponibilità finanziarie, immobili e criptovalute, sino alla concorrenza del valore di 41 milioni di euro, ovvero l’equivalente delle somme ottenute con la truffa posta in essere e di quelle riciclate.

Alla base del meccanismo l’obbligo, da parte delle aziende distributrici di energia elettrica e gas con più di 50mila clienti finali, di conseguire annualmente determinati obiettivi di risparmio energetico. Le aziende possono realizzare progetti di efficienza oppure acquistare i certificati dalle cosiddette Energy Service Company (Esco), società che scelgono volontariamente di realizzare progetti di riduzione dei consumi negli usi finali di energia. Il Gestore dei Servizi Energetici riconosce in base al risparmio un controvalore in certificati. I certificati sono poi liberamente scambiabili sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica gestito dal Gestore dei Mercati Energetici Spa (Gme). I Certificati bianchi vengono poi presentati al Gestore dei Servizi Energetici (Gse) per maturare il diritto all’ottenimento di un contributo tariffario in denaro da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea).

Il contributo pubblico erogato dalla Cassa è parametrato al valore di mercato dei certificati bianchi scambiati e viene finanziato, in ultima analisi, da tutta la collettività, attraverso i prelievi operati sulle bollette energetiche alla voce “oneri di sistema” (ovvero per l’energia elettrica la componente tariffaria UC7). L’indagine è iniziata a Saint Christophe (Aosta), dove la Gdf ha scoperto una prima di otto E.S.Co. fantasma. Era priva di struttura operativa e amministrata da un prestanome, ma era riuscita ad ottenere indebitamente, a fronte di 26 falsi progetti presentati al Gse, circa 27.000 Certificati bianchi, poi rivenduti a un controvalore di poco superiore a 8 milioni di euro.