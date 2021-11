Capriolo, insulti su Facebook alla Locale: nei guai 47enne

(red.) Dal virtuale al reale, il passo è fatale. Chi ritiene che nel mondo dei social network tutto sia consentito, comprese le minacce e gli insulti via etere, la vicenda avvenuta a Capriolo, nel bresciano, dimostra invece che ciò che si scrive (scripta manent, come recita il detto latino) sulle pagine Facebook o su Instagram, anche se cancellato dopo poco tempo, lascia comunque traccia.

I fatti: giovedì 4 novembre, sul gruppo social “Sei di Capriolo se……” viene lasciato un commento offensivo, corredato da minacce ed insulti, all’indirizzo del vice comandante della Polizia locale. Tra le frasi incriminate “Multami, multami tanto però poi ti apro come una cozza”.

Parole che, sebbene cancellate successivamente, sono rimaste pubblicate il tempo sufficiente per essere notate dal Comando dei vigili, il quale, prontamente, ha convocato in caserma l’autore delle ingiurie, un 47enne, un tempo residente in paese ed ora a Clusane d’Iseo, per un confronto su quanto affermato via Facebook.

Mercoledì 11 novembre è stato eletto il domicilio e nominato un difensore d’ufficio: il 47enne deve rispondere di diffamazione a mezzo stampa e minacce.