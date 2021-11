Provaglio, aggiornamento Pgt: tre incontri con i cittadini

(red.) L’Amministrazione Comunale di Provaglio d’Iseo (Brescia) ha iniziato l’iter volto ad aggiornare il Piano di Governo del Territorio, strumento urbanistico e di pianificazione generale del territorio comunale.

La redazione di un nuovo documento di piano, la revisione del piano delle regole e del piano dei servizi – unitamente alla valutazione ambientale strategica (Vas) e di incidenza (Vic)- effettuata in ottemperanza alla norme vigenti è stata affidata allo studio SpazioGro di Chiari che coordinerà un gruppo di professionisti per la “Componente ambientale VAS e VIC”, la “Componente geologica, idrogeologica, sismica e d’individuazione del reticolo idrico minore” e per il documento semplificato del “rischio idraulico comunale (invarianza idraulica)”.

In presenza di scelte fondamentali per l’intera comunità gli Amministratori intendono illustrare l’iter procedurale e coinvolgere la popolazione in ordine alle scelte che si possono riassumere nei seguenti punti programmatici: riduzione del consumo di suolo agricolo ai sensi del PTR2019 e PTRA Franciacorta; concertazione e revisione degli ambiti di trasformazione con lo scopo di facilitarne l’attuazione per il perseguimento degli obiettivi pubblici e privati; implementazione del progetto di rete ecologica comunale (REC)

recepimento delle previsioni contenute nel PUMS in merito al tema della mobilità sostenibile (comunale e sovracomunale); incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente compreso nel tessuto urbano consolidato (TUC); revisione e aggiornamento della normativa tecnica di attuazione (NTA)

revisione e aggiornamento Regolamento Edilizio Comunale sulla linea di modello PTRA Franciacorta.

A tal fine sono stati calendarizzati tre incontri pubblici, nelle frazioni e nel capoluogo nei quali interverranno il Sindaco Vincenzo Simonini, l’Assessore delegato alla Transizione Ecologica Giancarlo Dolfini, il professionista incaricato Arch. Peli Alessandro e lo staff dell’Ufficio Tecnico Comunale chiamato a seguire le fasi di aggiornamento del Piano.

Il primo dei tre incontri si tiene lunedì 15 novembre alle 20, nella Sala Civica di Fantecolo, il secondo lunedì 22 a Provezze nel Teatro Parrocchiale e il terzo incontro nel Cinema Teatro Pax il 29 novembre.

Dopo la pubblicazione dell’avvio dell’iter fatta a mezzo stampa, sarà possibile per tutti i cittadini, come singoli o come gruppi/associazioni partecipare a questa nuova fase di sviluppo del paese presentando all’Amministrazione Comunale proposte e suggerimenti entro il 15 gennaio 2022.

“Con i tre incontri e la pubblicazione dell’avviso – afferma il sindaco Vincenzo Simonini – si compie una importante fase sia di informazione che di raccolta delle valutazioni e proposte sul contenuto dell’aggiornamento del PGT. Si tratta di un primo passo attraverso il quale intendiamo confrontarci con la popolazione sugli obiettivi strategici che dovranno caratterizzare lo sviluppo di Provaglio d’Iseo nel prossimo futuro. Si tratta di operazioni sempre lunghe e molto tecniche ma, poiché intendiamo garantire un’alta qualità della vita alle cittadine e ai cittadini provagliesi cercheremo di intervenire in questa direzione e di ottimizzare i tempi”.