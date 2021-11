Mediobanca: A2A “tiene”, nonostante la crisi

(red.) Se il 2020 è stato l’anno più critico per i bilanci della stragrande maggioranza delle aziende italiane, pochissime realtà sono riuscite ad andare in decisa controtendenza, meritandosi il titolo di imprese manifatturiere più dinamiche da parte dell’Area Studi di Mediobanca, che proprio a loro ha dedicato una parte della 56esima edizione dello studio sulle principali società italiane.

I requisiti per l’accesso nello speciale ranking erano: incremento delle vendite 2020 pari almeno al 20% rispetto al 2019, variazione media annua nel triennio 2017-19 non al di sotto del 5% e incidenza del risultato sul fatturato 2020 non inferiore al 4%.

Come se la sono cavata le imprese bresciane? A2A ,nonostante il calo (6,64 miliardi di euro, contro i 7,09 mld di euro del 2019), si colloca al 17esimo posto nazionale, in una graduatoria in cui da padrone la fanno Enel, Eni e Gse, perdendo una posizione rispetto ai 12 mesi precedenti.

Duferco Italia Holding al secondo posto con ricavi in crescita da 1,448 miliardi a 1,482 mld (e 117° posto nazionale; era 145esima) e la Cooperativa Esercenti Farmacia, nonostante una flessione dei ricavi a 1,393 mld.

Quarto il gruppo Feralpi, con 1,238 mld. Ottimo piazzamento anche Copan Italia spa, specializzata nella produzione di test diagnostici, dispositivi medicali e sistemi integrati per il prelievo e le analisi cliniche, con ricavi cresciuti del 115,2% (304,4 milioni di euro).