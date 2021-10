M5S Desenzano, mercoledì un incontro su economia, turismo e sviluppo

(red.) Prosegue il programma di incontri pubblici del Movimento 5 Stelle di Desenzano del Garda per discutere con la cittadinanza i temi importanti per il territorio.

Durante il primo incontro si è parlato di viabilità e mobilità, poi di giovani, sport e partecipazione, raccogliendo idee e proposte.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 3 novembre alle ore 20,45 presso la sala Brunelli al piano terra del palazzo comunale di Desenzano per parlare di economia, turismo e sviluppo.

“Ci confronteremo per discutere quanto fatto in questi ultimi anni in merito a queste tematiche e raccogliere nuove idee e proposte, per migliorare l’attuale situazione della nostra città”, si legge in una nota del M5S. L’accesso è libero nel rispetto delle attuali disposizioni anti-Covid (Green Pass). Per info: desenzano5stelle@gmail.com.