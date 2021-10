Via Milano, dal 30 ottobre la terza fase dei lavori

(red.) Da sabato 30 ottobre a venerdì 3 dicembre si svolge l’ultima fase dei lavori di riqualificazione di via Milano, nell’ambito del progetto “Oltre la strada”.

I cantieri interesseranno il tratto nord della via, compreso tra il civico 134 e l’intersezione con via Villa Glori.

Nel tratto di via Milano interessato dai lavori di riqualificazione verrà sempre garantita la circolazione in direzione ovest, su una corsia in uscita dalla città. Non sarà consentita la sosta, mentre saranno sempre garantiti in sicurezza gli accessi pedonali e carrai.

Nel medesimo periodo, nel tratto di via Milano compreso tra via Nullo e via Villa Glori, verrà realizzata la segnaletica orizzontale e verticale, la colorazione dei marciapiedi e delle ciclabili e verranno completate tutte le finiture.

Proseguono inoltre i lavori di A2A per il rifacimento dei sottoservizi di via Stoppani, nel tratto compreso tra via Milano e via Nicolini. che si concluderanno il 19 novembre.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la sezione web dedicata al progetto Oltre la Strada (www.comune.brescia.it/servizi/urbancenter/oltrelastrada).

Per segnalazioni di particolari problematiche è possibile scrivere a mobilita@comune.brescia.it