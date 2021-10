Domenica teatro per bambini a Flero con Peter Pan

(red.) Domenica 17 ottobre alle ore 15,30 al Teatro Le Muse di Flero (in via Mazzini 11) va in scena Peter Pan del Teatro Laboratorio, uno spettacolo per famiglie e bambini (dai 3 ai 10 anni), leggero e divertente, e gratuito con Daniela D’Agostino, Alessandra Domeneghini e Walter Forzani. Regia Sergio Mascherpa. Scene e oggetti di scena: Francesco Martinelli e Anna Teotti. Costumi Mirella Visalli.

Si apre in scena con un grande libro, per non dimenticare che leggere fa sempre bene, sin da piccini, quando qualcuno legge per noi e ci porta in un mondo di favola. In questo grande libro appaiono scenari sorprendenti e finestre che mai verranno chiuse, come crediamo non debba essere chiusa la finestra sulla capacità di essere ancora bambini e ritrovare lo stupore, la fiducia, l’attitudine a giocare e sognare, qualità oggi quanto mai necessarie.

Il testo originale è stato semplificato, per fare di questa rappresentazione una favola a misura di bambino che nel finale invita a una riflessione sulla necessità di crescere, ma si concentra soprattutto sull’azione salvifica della fantasia e del gioco.

I personaggi principali sono presenti in carne e ossa da un attore e due attrici oppure rappresentati da pupazzetti e Campanellino è una luce avvolta dal mistero… Con certezza sappiamo solo che perde continuamente polvere di fata. I bambini faranno parte integrante dello spettacolo, visto che saranno chiamati a partecipare attivamente.

Ingresso libero. Per prenotazioni: 320.3509376.