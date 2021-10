Covid, Lombardia per la quarta volta in zona bianca

(red.) “La Lombardia supera il quarto mese consecutivo in zona bianca, con numeri incoraggianti e ancora in discesa, nonostante sia trascorso ormai un mese esatto dall’inizio delle scuole e le restrizioni non siano più quelle rigide dello scorso anno”. Lo ha comunicato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Il report del monitoraggio settimanale da parte della Cabina di regia di Iss e Ministero della Salute certifica infatti che il tasso di incidenza per 100.0000 abitanti è sceso. Si passa quindi – ha aggiunto il governatore lombardo – dai 22,2 di settimana scorsa all’attuale 18,3. Non solo. Quello di occupazione dei posti letto in area medica è passato dal 6 al 5. Resta invece stabile al 4% – ha sottolineato- quello delle terapie intensive”.

“Leggo i dati dello stesso periodo dello scorso anno, quando ricordo si facevano meno tamponi e avevamo in atto più misure restrittive. Rafforzo la mia convinzione – ha ribadito – sul fatto che i vaccini ci stanno riportando alla vita e alla libertà. Spero che questo conforti e rassicuri – ha concluso il presidente della Regione Lombardia – anche coloro che nutrono ancora qualche dubbio”.