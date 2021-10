Borgo San Giacomo, atti vandalici: minorenni sanzionati

(red.) Identificati grazie agli occhi elettronici recentemente collocati nei parchi, tre gruppetti di ragazzini, in parte residenti a Borgo San Giacomo (Brescia), in parte provenienti da paesi limitrofi, sono stati convocati dal sindaco Giuseppe Lama in Comune, insieme con i rispettivi genitori, e sanzionati per avere commesso atti di vandalismo. Dovranno versare 150 euro e rifondere i danni (ancora da quantificare) della videocamera distrutta.

I ragazzini hanno abbandonato rifiuti (lattine di alcolici ed altra immondizia) nell’area verde antistante la scuola primaria del paese. Una situazione che si protraeva da tempo e rispetto alla quale l’amministrazione comunale ha fatto scattare un giro di vite, con l’individuazione dei responsabili degli atti di vandalismo.