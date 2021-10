Tampon Tax: a Brescia ordine del giorno di Fabrizio Benzoni

(red.) Nei giorni scorsi è stato presentato da Fabrizio Benzoni, consigliere del comune di Brescia (gruppo Brescia per Passione) e coordinatore di Brescia in Azione, un ordine del giorno in consiglio comunale con il quale si chiede alle farmacie comunali di scontare gli assorbenti (interni, esterni e coppette mestruali) del 22% in attesa di una normativa nazionale che regoli l’Iva su questa tipologia di prodotti.

La proposta fa seguito al disegno di legge nazionale presentato dal senatore Matteo Richetti di Azione che prevede di abbassare l’Iva sugli assorbenti al 4%.

“Rimodulare l’imposta sui prodotti imprescindibili per le donne è un atto di civiltà. In attesa che il governo recepisca la proposta è necessario che i comuni siano pionieri dell’iniziativa. Azione conferma la sua vicinanza ai territori e ai cittadini nelle battaglie quotidiane, con il Ddl Richetti e con l’Odg di Benzoni” commenta Omar Boukhatem, coordinatore del gruppo Politiche giovanili di Brescia in Azione.

“Anche Brescia, dopo Lodi e Rho, si unisce alle città Lombarde che si sono mosse per abbassare l’Iva sugli assorbenti nelle farmacie comunali. Continueremo a lavorare in tal senso nei comuni di tutta la Lombardia e l’intero territorio nazionale, confidando che il disegno di legge presentato da Matteo Richetti venga presto approvato”, commenta Federico Scanzi, coordinatore del gruppo Politiche giovanili di Lombardia in Azione.