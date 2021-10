Controlli della Stradale: oltre le 800 multe elevate

(red.) E’ “intenso” il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia stradale di Brescia nella settimana dal 20 al 26 settembre: 833 le infrazioni al Codice della Strada elevate, di cui 82 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 71 per uso del telefono cellulare durante la guida e 19 positivi all’alcool test, 41 gli incidenti rilevati, fortunatamente nessuno dei quali mortale.

Durante la campagna nazionale “Roadpul – Focus on the Road” , finalizzata al contrasto alle infrazioni del codice della strada, dal 16 al 22 settembre, sono state contestate 971 infrazioni, di cui 94 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 77 per uso telefono cellulare durante la guida ed è stato anche effettuato il sequestro di sostanze stupefacenti.

Intensificati i controlli ai caselli autostradali con lo scopo di contrastare tale fenomeno dei “furbetti” che aggirano il pagamento del pedaggi. In particolare, l’11 settembre, una pattuglia del Distaccamento di Montichiari, mentre transitava sul Raccordo Esterno di Brescia Est, ha notato una manovra pericolosa da parte di una Peugeot 206, e si è avvicinata alla vettura con l’intento di fermarne la marcia e procedere al controllo.

Il conducente del veicolo, una volta accortosi della presenza della Polizia, si è dato alla fuga imboccando l’autostrada A4 in direzione Brescia, per poi uscire allo svincolo all’uscita Brescia Centro, dirigendosi verso il passaggio dei telepass e forzando la barriera.

Grazie alla presenza di una seconda pattuglia intenta a svolgere l’attività di vigilanza, la Peugeot è stata fermata ed effettuato il controllo.

E’ così emerso che l’automobilista risultava avere dei precedenti per truffa ed insolvenza fraudolenta per pedaggi autostradali non effettuati, ma circolava anche con la patente di guida sospesa dalla Prefettura di Verona fino al 22 novembre 2022 ed aveva alterato la scadenza della carta d’identità. L’uomo è stato denunciato.

Grazie ai servizi svolti in autostrada una donna ha potuto riottenere una borsa contenente documenti, gioielli ed effetti personali oltre ad una discreta somma di denaro, rinvenuta nell’area di servizio Campagnola in A4 nel comune di Calcinato da una pattuglia del distaccamento di Desenzano del Garda.