Brescia, stalking a coetanea: le minorenni ascoltate dal giudice

(red.) Lo scorso 20 settembre erano state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale dei minorenni di Brescia ed eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale con le accuse, a vario titolo, di percosse, lesioni e agli atti persecutori (stalking) commessi ai danni di una coetanea.

Le quattro giovani, tutte 16enni o poco più, sono comparse davanti al giudice nel corso dell’udienza di garanzia, rispondendo alle domande del Gip: tre di loro sono state poste ai domiciliari, una affidata ad una comunità. Sono tutte italiane e residenti in provincia. Le tre minorenni costrette ai domiciliari sono state affidate ai genitori: possono uscire solamente per recarsi a scuola, percorrendo il tragitto più breve.

Per la minorenne affidata alla comunità si prospettano le conseguenze più pesanti delle azioni commesse nei confronti di una coetanea, “rea” di frequentare l’ex fidanzatino di una del gruppetto. Le ragazze, altre tre non sono invece risultate imputabili perchè minori di 14 anni, avrebbero vessato la “rivale”, arrivando ad aggredirla fisicamente in almeno due occasioni e filmando gli episodi che poi sono stati diffusi sui social e su WhatsApp.

Da qui la denuncia presentata dalla vittima ai carabinieri di Gussago che hanno avviato l’indagine aperta dalla Procura dei minorenni di Brescia.

Le indagate hanno risposto alle domande, fornendo la propria versione dei fatti.