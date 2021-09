Nomine docenti, in 480 rinunciano alla cattedra

(red.) L’annuncio all’inizio dell’anno scolastico da parte del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi era stato “cattedre coperte al 100%”. Un lancio ottimistico che, tuttavia dopo la prima settimana di scuola, è stato in parte smentito dalle rinunce alla nomina che, nel bresciano, ammontano a 480: un insegnante su 10 ha infatti abbandonato la cattedra. La percentuale delle rinunce è più alta nel Nord Italia.

Certamente, diversamente da quanto avvenuto negli anni precedenti, la informatizzazione della domanda ha facilitato le candidature, ma poi si sono verificati i consueti “buchi” nelle aule scolastiche.

Ora saranno i dirigenti scolastici a provvedere alle chiamate e alcuni nominativi verranno attinti dalle Gps , le graduatorie provinciali per supplenze, in esaurimento e con proposte di assegnazioni poco appetibili perchè in sedi lontane o “scomode”.

Nel bresciano, tuttavia, quest’anno sono stati molti i passaggi a tempo indeterminato: si parla di 1.175 docenti.