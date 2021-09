Visano, restyling per la torre piezometrica

(red.) Inaugurata venerdì 17 settembre la “nuova” torre piezometrica di Visano, sulla linea Brescia-Parma.

Comune e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno sottoscritto un contratto di comodato d’uso per la concessione e l’utilizzo gratuito all’amministrazione comunale della torre piezometrica, dopo aver entrambi provveduto al suo completo restyling, con un investimento economico totale di circa 50mila euro, equamente suddiviso.

Lo scopo degli accordi stipulati tra le Associazioni del Terzo settore e RFI è valorizzare gli spazi e le aree delle stazioni non più funzionali alle attività ferroviarie. Infatti, lo sviluppo tecnologico del sistema ferroviario permette di gestire e controllare da postazioni remote la circolazione ferroviaria, rendendo non più necessaria la presenza fisica del personale in ogni stazione.

Comuni, Enti locali e Associazioni no profit possono utilizzare le stazioni per ospitare attività sociali, istituzionali, associative, culturali o di assistenza e avviare progetti che abbiano ricadute positive sul territorio e per la qualità delle stazioni stesse. Grazie alla cessione in comodato, la collettività viene arricchita di strutture di servizio, garantendo contestualmente un presenziamento in stazione, con effetti positivi anche in termini di qualità e decoro.

L’intervento ha riguardato il risanamento e la conservazione della struttura con ricollocamento del serbatoio idrico all’interno del giardino, il rifacimento del tetto, il ripristino dell’intonaco e la tinteggiatura con colore originario. E’ stata anche creata una piattaforma esterna e piantumati alberi e siepi.

La torre piezometrica di Visano è nata nel 1893 con l’inaugurazione della sesta tratta della linea ferroviaria Brescia-Parma. Rappresenta tutt’oggi il simbolo dell’evoluzione industriale della seconda metà dell’800. Bene storico e architettonico della nostra comunità, unica in stile liberty lungo quest’asse e una delle poche ancora esistenti in Italia, se non l’unica mai realizzata a pianta ottagonale, sopravvissuta nel corso del secondo conflitto mondiale ai bombardamenti della Royal Air Force (aviazione inglese) che non hanno risparmiato le altre strutture ferroviarie limitrofe,

L’obbiettivo dell’intervento, realizzato in circa due mesi, è quello di creare spazi pubblici dove collocare attività culturali promosse dall’Amministrazione comunale e da associazioni locali.