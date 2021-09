Montichiari, 400 candidati futuri maestri

(red.) La prova d’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria fissata dal ministero per il 17 settembre si svolgerà a Montichiari (Brescia), negli spazi del Centro Fiera, per consentire il rispetto della normativa Covid.

I posti disponibili sono 224 mentre i candidati sono più di 400.

La prova d’accesso mira a verificare l’adeguatezza della preparazione con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi.

Questo corso di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) ha l’obiettivo di preparare gli insegnanti del futuro. Per questo il piano di studi prevede due livelli di insegnamento: fornire le conoscenze e i contenuti disciplinari che saranno veicolati nell’ambiente scolastico (“cosa” insegnare) e indicare agli studenti la relazione e l’approccio da tenere con gli alunni (“come” insegnare).

Il corso è abilitante all’insegnamento: consente cioè una volta conseguita la laurea, l’inserimento nelle graduatorie d’Istituto e la partecipazione ai concorsi ordinari per le scuole dell’infanzia e primaria.

Per questo motivo è un percorso impegnativo e strutturato su una base solidissima di conoscenze, che si articolano essenzialmente in due ambiti: l’ambito dei saperi professionali, delle discipline di tipo socio-psico-pedagogico e delle competenze della relazione e della comunicazione;l’ambito dei contenuti disciplinari – lingua italiana, lingua straniera, matematica, storia, geografia – indispensabili nella formazione di un futuro insegnante.

Per tutti gli iscritti al corso di laurea, appuntamento al primo ottobre per la giornata di welcome day, un’occasione importante per avere tutte le informazioni su corsi, attività di laboratorio, tirocini e per un primo approccio per conoscere i compagni di studio dei prossimi cinque anni.