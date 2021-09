“Femminicidi come reati di mafia e di terrorismo”

(red.) “Un crimine terribile l’omicidio di Giuseppina Di Luca di Agnosine che ci lascia un profondo dolore, sconforto e senso di impotenza di fronte all’ennesima donna uccisa, vittima di un uomo definito folle, ma non è la follia che ha ucciso Giuseppina, Giuseppina è morta per mano di un uomo che riteneva sua moglie una sua proprietà”.

Lo scrive, in una nota, Leila Moreschi, portavoce provinciale della Conferenza Donne Democratiche di Brsecia.

“Sette i femminicidi solo in questa settimana, se contiamo l’angosciante notizia di poche ore fa: il femminicidio di Alessandra Zorzin, una giovanissima mamma della provincia di Vicenza”, osserva Moreschi.

“Il nostro paese convive come se nulla fosse con una mattanza di tantissime donne. Questo non è solo un problema delle Donne, ma è un problema del paese, della convivenza degli uomini e delle donne, è una ferita nella nostra convivenza. In Parlamento Europeo si attende che sia approvata la proposta che chiede che tra reati di competenza europea ci sia la violenza contro le donne. Un crimine odioso”, viene sottolineato dalla portavoce delle donne democratiche di Brescia, “che per la sua gravità vogliamo sia definito tra gli eurocrimini come i reati di mafia, di terrorismo, della tratta di esseri umani.

Se fosse approvata, la violenza contro le donne diventerebbe una priorità per tutti i Paesi, una svolta, un passo avanti”.

“Anche se è vero, però”, conclude Moreschi, “che solo un profondo cambiamento culturale potrà indurre l’abbandono, da parte di uomini e donne, del modello patriarcale, predatorio del maschilismo presente nelle

nostre società e attraverso l’assunzione di responsabilità da parte di tutte e di tutti noi, lavorando su nuovi paradigmi culturali. La Conferenza delle Donne Democratiche è in prima linea affinché il diritto all’esistenza delle

donne venga applicato e riconosciuto”.