Piancogno, 39enne non vaccinata muore di Covid

(red.) Una donna di 39 anni di Piancogno (Brescia), madre di due bambini di sette e due anni, è morta di Covid dopo il ricovero a Milano a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni.

La 39enne, che aveva deciso di non vaccinarsi, si era ammalata ed era stata ricoverata a Brescia, ma le sue condizioni erano poi repentinamente peggiorate, fino al decesso.

In famiglia, anche il marito ed i genitori si erano ammalati. La madre della 39enne è tuttora ricoverata in condizioni gravi ma stabili in ospedale. Lo riferisce Il Giornale di Brescia.

Al rientro dalle vacanze la donna era stata avvisata da Ats di essere entrata in contatto con una persona positiva al coronavirus: il tampone a cui lei ed il marito si erano sottoposti era risultato positivo e pure quello dei genitori della 39enne. Da lì è poi iniziato il calvario della malattia che si è manifestata in modo molto aggressivo: la mamma bresciana non avrebbe avuto patologie pregresse accertate.

A quanto si apprende la signora aveva anche rifiutato, in passato, di sottoporre i bambini alle vaccinazioni previste in età pediatrica.

Venerdì pomeriggio, alle 15, i funerali della donna presso il cimitero di Piancogno.