Gavardo, irregolarità in attività commerciali: pioggia di multe

(red.) Due lavoratori in nero, uno dei quali percettore di reddito di cittadinanza, mancata osservanza delle regole igieniche e della tutela della privacy, oltre che della normativa sulla sicurezza. Sono queste le violazioni riscontrate dalla polizia locale della Vallesabbia in alcune attività commerciali d Garvardo, nel bresciano.

In tutto, gli agenti hanno elevato sanzioni per 4mila euro oltre alle segnalazioni per le irregolarità inviate ad Ats, all’Ispettorato del Lavoro, all’Inps e al Garante della privacy e ai vigili del fuoco.

Si è trattato solo del primo di una serie di controlli a tappeto che il comando della Locale ha predisposto sul territorio valsabbino.