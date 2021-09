Gavardo, autoerotismo in auto: 10mila euro di multa

(red.) Sorpreso in flagranza dagli agenti della polizia locale a praticare autoerotismo in auto, ma all’interno del parcheggio di un affollato centro commerciale di Gavardo, nel bresciano.

Salatissima l’ammenda che il 50enne, residente in paese, sarà costretto a versare: 10mila euro oltre alla denuncia per “atti osceni in luogo pubblico”.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 3 settembre: l’uomo è stato sorpreso mentre, sdraiato in auto e con i finestrini abbassati si stava masturbando. Alla vista degli agenti il 50enne ha tentato di giustificarsi affermando di trovarsi in quella situazione dopo avere preso parte ad una chat erotica sul telefonino. Fatto è che che le sue condizioni non potevano essere fraintese e per l’uomo sono scattate denuncia e sanzione.