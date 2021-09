Trenzano, bracconiere sparava da capanno abusivo fatto di bancali

(red.) Aveva attrezzato un capanno da caccia illegale nel cortile di un’azienda da dove, con il consenso dei proprietari, sparava agli uccelli migratori. E’ accaduto a Trenzano. dove i carabinieri forestali hanno scoperto un bracconiere che aveva realizzato un capanno abusivo all’interno del terreno (cintato) della cascina di una fornace per la produzione di laterizi.

I proprietari erano già stati coinvolti in passato in vicende di bracconaggio e questa volta hanno permesso che il loro amico realizzasse un appostamento usando dei bancali impilati e poi nascosti da rami.

Il cacciatore è stato colto sul fatto dai carabinieri del reparto operativo Soarda e del nucleo Cites di Bergamo mentre attirava con richiami elettroacustici i prispoloni (specie protetta) in migrazione e sparava abbattendoli. L’uomo è stato denunciato insieme con i due proprietari del terreno e gli sono stati sequestrati il fucile, le munizioni, gli uccelli ai quali aveva sparato e il fonofil.