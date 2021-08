Scuola, kit solidali per 85 bambini di Brescia

(red.) La richiesta di aiuto è arrivata tramite l’associazione “Amici di Bottonaga”, già molto attiva sul territorio: diverse realtà del quartiere hanno segnalato la necessità di poter rifornire bambini della scuola primaria di primo grado e ragazzi della scuola secondaria di primo grado, provenienti da famiglie in difficoltà, di quanto necessario per iniziare al meglio il nuovo anno scolastico.

L’associazione ha condiviso con il Consiglio di quartiere Don Bosco la necessità di reperire i fondi necessari per finanziare la realizzazione di 85 kit scuola, differenziati a seconda della fascia d’età di appartenenza.

Il Consiglio, a sua volta, ha chiamato in causa il centro commerciale Nuovo Flaminia che, attraverso il progetto Green & Social Responsability, già nei mesi scorsi aveva attivato un canale privilegiato con il Cdq per sostenere attività di questo tipo.

A marzo e poi ancora a giugno di quest’anno, infatti, Cdq e Nuovo Flaminia avevano collaborato per regalare le uova di Pasqua dell’Ail alle famiglie in difficoltà, per offrire la merenda ai frequentatori del Grest della parrocchia di Santa Maria in Silva e per organizzare un’attività di pulizia straordinaria delle strade del quartiere grazie all’aiuto del gruppo scout Agesci Brescia 14. Questa volta l’attività di solidarietà ha toccato l’ambito scolastico.

Il centro commerciale Nuovo Flaminia ha finanziato l’acquisto di materiale di cancelleria utile a realizzare 57 kit per bambini della primaria e 28 per ragazzi della secondaria che saranno poi affidati dagli Amici di Bottonaga e dal Cdq Don Bosco alle associazioni e realtà che ne hanno fatto richiesta: San Vincenzo De Paoli Conferenza Maria Ausiliatrice, CasAperta onlus, Caritas di Santa Maria in Silva e di Don Bosco e Mamme e Papà separati.

All’interno dei sacchetti con il materiale di cancelleria, anche la Biblioteca comunale Parco Gallo ha inserito un proprio opuscolo informativo per informare i ragazzi degli orari e delle attività della biblioteca, insieme con un segnalibro. I kit scolastici verranno arricchiti anche da preziose mascherine chirurgiche per bambini, offerte dal gruppo di volontari che si occupa di famiglie in difficoltà “La Gabbianella”.

“I destinatari dei kit sono stati segnalati dalle associazioni con le quali da tempo abbiamo in atto una proficua collaborazione e, con il supporto del centro commerciale, siamo riusciti a coprire interamente il fabbisogno richiesto”, ha confermato Tiziana Cherubini, presidente del Cdq Don Bosco.

“È stata l’associazione “Amici di Bottonaga” ad attivarci sulla scorta del lavoro che già da tempo sta facendo con la distribuzione delle tessere prepagate “Regaliamo sorrisi”. Siamo felici di poter garantire un avvio di anno scolastico più sereno per questi 85 bambini e ragazzi e le loro famiglie che almeno non dovranno preoccuparsi del materiale di cancelleria”.

“Siamo ben felici di poter essere utili ancora una volta alle famiglie in difficoltà del territorio che ci circonda”, ha commentato il direttore del centro commerciale Nuovo Flaminia, Rodolfo Manenti. “Da diversi mesi collaboriamo proficuamente con il Consiglio di quartiere Don Bosco che puntualmente ci segnala le attività dove il nostro intervento può dare un contributo risolutivo. Il nostro progetto Green&Social Responsibility nasce proprio per riuscire a dare soluzioni concrete nell’ambito delle iniziative di solidarietà che, a maggior ragione in tempi difficili come questi, possono rappresentare un sostegno importante per diverse famiglie”.