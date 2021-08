Si ribalta con il trattore: morto 61enne di Castrezzato

(red.) Un agricoltore 61enne di Castrezzato, Claudio Facchetti, è morto nel pomeriggio di giovedì 26 agosto dopo essersi ribaltato con il trattore lungo la ex statale Padana superiore a Isso, nella Bergamasca.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti per i rilievi, sembra che l’uomo, che stava trainando un rimorchio con una piccola gru, in fase di sorpasso, abbia perso il controllo del mezzo agricolo, finendo schiacciato tra il trattore ed il guardrail della strada. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, l’ambulanza, i vigili del fuoco e i militari dell’Arma.

Le condizioni del 61enne sono apparse subito gravi: nulla hanno potuto fare i soccorritori per salvarlo, è spirato poco dopo il sinistro.