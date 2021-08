(red.) In arrivo sull’Italia e anche nel bresciano una circolazione depressionaria dal Nord Europa che provocherà un nuovo peggioramento del tempo già a partire da venerdì 27 agosto.

Un vortice dalla Scandinavia, colmo di aria fresca in quota, insisterà per qualche giorno tra Nord Italia, Balcani e Polonia determinando un weekend a tratti instabile per molte regioni, con acquazzoni sparsi, temporali, calo termico e rinforzo dei venti da nord.

Sabato sarà una giornata segnata dall’instabilità, con acquazzoni e temporali, talvolta in forma intensa e con possibili grandinate a carattere locale. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali con calo termico al Centronord; massime tra 24 e 27°C.

Soleggiato al Centronord con qualche disturbo pomeridiano sull’arco alpino, specie orientale. Valori massimi compresi tra 24 e 28°C.