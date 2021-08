Gavardo, maltratta la moglie: scatta il “codice rosso”

(red.) Ancora un episodio di violenza domestica, e, nuovamente, la vittima è una donna.

E’ accaduto a Gavardo, nel bresciano, dove le forze dell’ordine sono intervenute su segnalazione di alcuni vicini di casa della vittima, che gridava e si lamentava.

Gli agenti della polizia Locale della Valsabbia, intervenuti nell’abitazione, hanno trovato una giovane donna straniera, madre di un bimbo di pochi mesi, che era appena stata picchiata dal compagno, e non era la prima volta che accadeva.

Una serie di abusi e soprusi che l’uomo, un 34enne di origini straniere, aveva sistematicamente messo in atto nei confronti della moglie la quale, solo in quel momento, ha avuto il coraggio di riferirli agli agenti.

E’ scattato dunque il “codice rosso” previsto in questi casi e la ragazza con il neonato sono stati portati in una struttura protetta, mentre per il marito violento è stato disposto un ordine di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi alla moglie, dispositivo convalidato anche dal tribunale di Brescia. Il 36enne deve rispondere di maltrattamenti in famiglia.