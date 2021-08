Brescia, furti sventati dalla polizia: tre in manette

(red.) Sono tre le persone arrestate dalla polizia durante alcuni controlli per la sicurezza effettuati sul territorio.

Gli agenti della polizia di Stato hanno fermato, negli ultimi tre giorni, altrettanti malviventi, sorpresi in tentativi di furto nelle abitazioni.

I poliziotti della Sezione Volanti della Questura e del Commissariato Carmine sono intervenuti intorno alle ore 13 di martedì, su richiesta di un’agenzia di vigilanza che, attraverso le proprie telecamere, aveva notato due soggetti, un bresciano 43enne e una milanese 29enne, che stavano entrando all’interno di un bar chiuso in Viale Sant’Eufemia.

I malviventi, alla vista delle volanti giunte sul posto, si sono dati frettolosamente alla fuga con due biciclette di marca, una delle quali elettrica, ma durante il tentativo hanno abbandonato la refurtiva appena sottratta dalla cassa per un valore di circa 200 euro.

Grazie ad una rapida attività d’indagine, i poliziotti sono riusciti ad individuare anche il proprietario delle due biciclette, che ha sporto denuncia per il furto subito il giorno precedente.

I due sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e processati per direttissima in data odierna; sono stati anche denunciati per ricettazione per le due biciclette rubate.

Nella notte tra lunedì e martedì, è giunta una segnalazione, presso la locale sala operativa, di un uomo che si aggirava in maniera furtiva all’interno di alcuni garage.

Gli agenti delle volanti della Questura e del Commissariato Carmine sono giunti sul posto interrompendo il tentativo di furto e riuscendo immediatamente ad individuare l’uomo ed a bloccarlo dopo una breve fuga.

L’uomo, un 26enne marocchino, è stato arrestato per il reato di furto tentato e convalidato nella direttissima di martedì mattina.