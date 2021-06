Vaccino anti-covid, 11 mila spazi in più per 12-19enni bresciani

(red.) La campagna vaccinale anti-covid sta procedendo a gonfie vele, ma ogni giorno non manca qualche nuovo aggiornamento da parte della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo. Proprio lui ha annunciato che nel mese di luglio arriveranno circa 11 milioni di dosi di Pfizer, in misura inferiore rispetto a questo giugno, ma è stato il mese anche con l’anticipo di qualche fornitura. In ogni caso, dalla stessa struttura del commissario fanno sapere che ci saranno carichi di dosi sufficienti per consentire entro settembre di raggiungere l’immunità di gregge all’80%.

E proprio su questo fronte è atteso un altro maxi carico di vaccini da luglio a settembre pari a 31 milioni di dosi Pfizer, 14 milioni di Moderna, 26 milioni di Astrazeneca e 16 milioni di Johnson&Johnson. La situazione nella nostra Lombardia e in provincia di Brescia? Nella fascia d’età dai 12 e ai 19 anni si sperava in un maggiore numero di prenotazioni e per far fronte a questi numeri, già il consulente Guido Bertolaso aveva annunciato che dal 19 luglio al 5 agosto ci sarebbero stati 100 mila slot a loro dedicati.

Per quanto riguarda la nostra provincia, vuol dire 11 mila spazi in più, rispetto alla campagna vaccinale in corso, per poter dare la somministrazione prima delle vacanze d’agosto e poi il richiamo a fine estate, in linea con l’inizio del nuovo anno scolastico. Nel frattempo questa mattina, lunedì 21 giugno, come era stato annunciato, nella sede di Apindustria in via Filippo Lippi, in città, sono iniziate le vaccinazioni per i dipendenti delle aziende collegate alla Confapi e per il momento sono prenotati da venerdì scorso un centinaio di lavoratori.