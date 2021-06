Mining di criptovaluta, le scelte della Cina possono condizionare il mercato

(red.) Dopo aver escluso l’uso e il trading di criptovaluta, Pechino ha indicato che interverrà anche sul mining di criptovaluta. Il vicepremier cinese Liu He, qualche giorno fa, ha detto che il governo avrebbe represso il commercio di bitcoin, ma non ha rilevato la strategia che intende adottare.



Le Azioni Della Cina fino a oggi

Questa settimana, la Mongolia, una regione autonoma nel nord della Cina, ha pubblicato una bozza di linee guida sui suoi piani per vietare il mining di criptovalute, offrendo i primi dettagli su come le autorità intendono eseguire quest’ultima fase della repressione delle criptovalute.

Secondo le regole, i big data center e le società di cloud computing vedranno ritirate le politiche preferenziali del governo, mentre le società di telecomunicazioni, le società di Internet e persino i cyber cafè vedranno la loro licenza commerciale revocata o le operazioni sospese se si scoprirà che le entità si sono impegnate con le criptovalute.

Inoltre, le aziende o gli individui che si trovano ad aver utilizzato la criptovaluta per effettuare riciclaggio di denaro, verranno consegnati alle autorità giudiziarie, mentre i dipendenti governativi che hanno partecipato o facilitato la pratica dovranno affrontare il controllo delle temutissime agenzie anti-corruzione del paese.

La bozza delle regole della Mongolia sarà aperta al commento pubblico fino al 1 giugno, e le linee guida potrebbero costituire un precedente per altri hub di mining di bitcoin in Cina, come lo Xinjiang, che rappresenta circa il 20% del mining di Bitcoin globale.

“C’è la possibilità che altre province e regioni, in particolare Sichuan e Xinjiang, non prenderanno una linea così dura come la Mongolia, ma ancora una volta vista l’attenzione di Pechino sarei sorpreso se non seguissero l’esempio”, ha commentato Bill Bishop, un veterano analista cinese, nella sua newsletter Sinocism.

Un altro Giro Di Vite Sulle Criptovalute

La Cina ha vietato il commercio di criptovalute nel 2017, ma finora il “mining” delle risorse è stato tollerato. Ad aprile dello scorso anno, circa il 65% della capacità di mining di bitcoin mensile globale, o hashrate, era in Cina a causa della sua elettricità a basso costo, come ha reso noto il Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, uno strumento online sviluppato dall’università britannica.

Ma le oscillazioni selvagge dei prezzi del bitcoin nelle ultime settimane, in parte il risultato delle posizioni altalenanti di Elon Musk al riguardo, sembrano preoccupare Pechino per i potenziali rischi finanziari che le criptovalute potrebbero rappresentare.

Oltre all’osservazione di Liu, Pechino la scorsa settimana ha ribadito la sua opposizione alle criptovalute, vietando ai fornitori di servizi bancari e di pagamento di offrire transazioni legate alle criptovalute. Allo stesso tempo, tuttavia, il paese ha testato uno yuan digitale, parte dei piani più ampi del governo per implementare tecnologia avanzata in modo controllato dallo stato.

Un’altra motivazione per Pechino per frenare la crittografia deriva dalla sua necessità di ridurre le emissioni. Il mining di bitcoin è ad alta intensità di carbonio, il consumo di energia della valuta virtuale sembra essere maggiore di tutto il consumo di energia dell’Italia nel 2016, secondo un recente studio pubblicato da Nature Communications. Inoltre, secondo Bloomberg, è possibile che l’industria del crypto mining abbia stimolato una maggiore domanda di carbone e portato all’estrazione illegale di carbone.