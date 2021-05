Sicurezza digitale: giovedì 27 incontro on line sulla cyber-security

(red.) Confindustria Brescia propone un evento online intitolato “Cybersecurity. La nostra arma contro il mostro silenzioso”, in programma giovedì 27 maggio 2021 alle ore 16,30. L’appuntamento – promosso dalla delegata di Confindustria Brescia a Legalità e Responsabilità Sociale d’Impresa, Alberta Marniga, e moderato dal giornalista di Radio24 Maurizio Melis – si propone di affrontare il tema della sicurezza digitale e i rischi che le aziende corrono ogni giorno a causa dei pericoli informatici.

Per approfondire l’argomento è previsto un dialogo, organizzato a tavole rotonde, tra numerosi esperti del settore. Dopo il saluto introduttivo di Alberta Marniga, si terrà il primo confronto, che coinvolgerà Leonardo De Vizio (DG Connect Commissione Europea) sul tema della “Cybersecurity al centro dell’agenda Europea”, Mauro Cicognini (CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) su “Il fenomeno del cybercrime in Italia” e Antonio Fiorentino (Esperto di digital forensics e gestione incidente informatico) su “Le strutture governative e i consigli per le aziende”.

A seguire, la seconda tavola rotonda, con gli interventi di Agostino Santoni (VP South Europe CISCO) su “Robustezza reti e architetture”, Davide Cignatta (Amministratore co-owner Cyberoo spa) su “Resilienza sistemi e organizzazioni” e Luca Maiocchi (Country Manager Proofpoint) su “Consapevolezza persone e istituzioni”. Le conclusioni spetteranno a Fabrizio Senici, presidente del Settore Terziario di Confindustria Brescia.

L’evento è pubblico, per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.confindustriabrescia.it, nella sezione Prossimi Appuntamenti; Per informazioni, contattare l’Area Legale, Diritto d’Impresa e Rapporti con la PA di Confindustria Brescia al numero di telefono 030/2292258, oppure scrivere a lavoroprevidenza.leg@confindustriabrescia.it.