Rubò in parrocchia: preso ladro bresciano in trasferta nel Cremonese

(red.) E’ stato identificato e denunciato dai carabinieri un bresciano di 49 anni che nel pomeriggio del 7 aprile scorso si era introdotto nella canonica della chiesa di Santa Maria Nascente, a Bonemerse (Cremona), e aveva rubato 5.150 euro in contanti. A metterlo alle strette sono stati i carabinieri della stazione di Sospiro, denunciandolo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona. L’uomo di 49 anni è residente nel Bresciano, celibe, pregiudicato, ed è accusato di furto aggravato.

In passato era stato più volte denunciato ed arrestato per furti e rapine. A incastrarlo, questa volta, sono state le telecamere di videosorveglianza comunali. I carabinieri, dopo aver analizzato le immagini, sono riusciti a ricostruire quanto avvenuto quel pomeriggio del 7 aprile.

Il ladro, approfittando dell’assenza del parroco don Mario Bardelli, si era introdotto facilmente in canonica attraverso una porta comunicante con la parrocchia: prima è entrato in chiesa fingendo di voler pregare e quindi, da lì, è sgattaiolato nell’abitazione del sacerdote, dove ha prelevato l’ingente somma di denaro che avrebbe dovuto essere versata sul conto bancario della parrocchia.